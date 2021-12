PSG : Mauricio Pochettino demande du temps pour Leo Messi

La suite après cette publicité

À l'image de tout le PSG face à Nice (0-0), Leo Messi est apparu emprunté lors du dernier match au Parc des Princes. Avec seulement un petit but inscrit en 8 apparitions en Ligue 1 (contre 3 en Ligue des Champions pour 4 matches), la Pulga tarde à montrer toute l'étendue de son talent mais ça n'est qu'une question de temps, selon son entraîneur Mauricio Pochettino.

«Ce n’est qu'une question d’efficacité. Leo c’est quelqu'un qui a toujours marqué des buts, et il va marquer des buts. C’est aussi une question de temps. On a les occasions et c'est certain qu'elles vont commencer à rentrer. Il va marquer ici.» Réponse dès demain soir sur la pelouse de Lens dans le cadre de la 17e journée de Ligue 1.

Avec Parions Sport en Ligne, nous vous offrons 10€ (sans dépôt) et le bonus de bienvenue avec le code FM160. Créez votre compte Parions Sport en Ligne dès aujourd'hui pour profiter de cette offre exclusive Foot Mercato.