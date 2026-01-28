LdC : le groupe de l’OM pour affronter Bruges

Ce mercredi soir, l’Olympique de Marseille se déplace à Bruges pour le compte de la 8e et dernière journée de phases de groupe en Ligue des Champions (21h). Une rencontre délicate pour les hommes de Roberto De Zerbi, après leur revers face à Liverpool (3-0), qui devront aller chercher une victoire à l’extérieur. Espérant une place qualificative pour le prochain tour, les Marseillais sont actuellement 19e au classement et souhaitent rester dans le top 24. Et le coach italien a récemment dévoilé son groupe.

La suite après cette publicité

Pour rappel, Benjamin Pavard est suspendu à la suite d’une accumulation de cartons et ne sera pas présent. De son côté, Igor Paixao s’est entraîné seul avec un préparateur physique et pourrait débuter cette rencontre en Belgique comme l’a évoqué son coach. Enfin, le retour de Geoffrey Kondogbia dans le groupe est à souligner, lui qui était absent face à Lens samedi dernier (3-1).