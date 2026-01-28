Menu Rechercher
Ligue des Champions

LdC : le groupe de l’OM pour affronter Bruges

Par Tom Courel
1 min.
Roberto De Zerbi @Maxppp
Ce mercredi soir, l’Olympique de Marseille se déplace à Bruges pour le compte de la 8e et dernière journée de phases de groupe en Ligue des Champions (21h). Une rencontre délicate pour les hommes de Roberto De Zerbi, après leur revers face à Liverpool (3-0), qui devront aller chercher une victoire à l’extérieur. Espérant une place qualificative pour le prochain tour, les Marseillais sont actuellement 19e au classement et souhaitent rester dans le top 24. Et le coach italien a récemment dévoilé son groupe.

Olympique de Marseille
𝐋𝐄 𝐆𝐑𝐎𝐔𝐏𝐄 📋 #CLUOM

Les 2️⃣1️⃣ Olympiens choisis par 𝗥𝗼𝗯𝗲𝗿𝘁𝗼 𝗗𝗲 𝗭𝗲𝗿𝗯𝗶 🇮🇹 pour cette dernière rencontre de phase de ligue de @ChampionsLeague face à Bruges 🫡
Pour rappel, Benjamin Pavard est suspendu à la suite d’une accumulation de cartons et ne sera pas présent. De son côté, Igor Paixao s’est entraîné seul avec un préparateur physique et pourrait débuter cette rencontre en Belgique comme l’a évoqué son coach. Enfin, le retour de Geoffrey Kondogbia dans le groupe est à souligner, lui qui était absent face à Lens samedi dernier (3-1).

Ligue des Champions
Marseille
Roberto De Zerbi
Benjamin Pavard

