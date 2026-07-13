Mercato : le PSG passe à l’offensive pour Lucas Digne

Le Paris Saint-Germain se montre très calme en ce début de mercato. Si de nombreux noms ont été associés au club de la capitale depuis l’entame de cette fenêtre des transferts estivale (Diomandé, Akliouche…), seul Alessandro Longoni a pour le moment renforcé les rangs des doubles champions d’Europe en titre. Toutefois, le PSG avance bel et bien en interne sur différents dossiers pour renforcer son effectif.

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Parmi eux figure celui de Lucas Digne. En quête d’un latéral gauche capable d’épauler Nuno Mendes, dont le statut de titulaire ne fait aucun doute, les dirigeants parisiens ont jeté leur dévolu sur l’international français (62 sélections). Selon nos informations, le champion de France est prêt à lever la clause libératoire du joueur d’Aston Villa, estimée à 12 millions d’euros, pour s’attacher ses services. En parallèle, le club anglais travaille déjà sur sa succession et a jeté son dévolu sur Pervis Estupiñán, le gaucher équatorien de l’AC Milan.

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Le PSG veut doubler son couloir gauche

À bientôt 33 ans, Lucas Digne sort d’une saison pleine sous les ordres d’Unai Emery, avec qui il a accroché une 4e place en Premier League et a surtout remporté la Ligue Europa. Passé par Lille, l’AS Roma, le FC Barcelone et Everton, le natif de Meaux connaît parfaitement la maison parisienne, lui qui avait porté le maillot du PSG entre 2013 et 2016.

L’arrivée de Lucas Digne s’inscrit dans l’idée du Luis Enrique de disposer de deux joueurs de haut niveau à chaque poste. La venue du latéral gauche français, titulaire avec l’Équipe de France durant cette Coupe du Monde 2026, permettrait au club francilien de disposer d’un joueur expérimenté et capable d’apporter toutes les garanties nécessaires lorsque Nuno Mendes sera ménagé ou indisponible. Reste à voir si le principal concerné, qui a déjà discuté avec les dirigeants parisiens mais qui est pleinement concentré sur la fin du Mondial, acceptera la proposition de son ancien club.