MU : Rashford évoque sa progression avec Ibrahimovic et Mourinho

Ce n’est pas tous les joueurs de football qui peuvent se targuer d’avoir été entraînés par José Mourinho (57 ans) en plus d’avoir eu Zlatan Ibrahimovic (38 ans) comme coéquipier. C’est le cas de Marcus Rashford (22 ans), l’attaquant de Manchester United qui a fréquenté les deux hommes entre 2016 et 2018 du côté d’Old Trafford. Une expérience plus que bénéfique dans son apprentissage selon l’international anglais.

« Au début, c’était dur avec Mourinho mais quand on y repense cinq ou six ans après, ce sont des moments qui donnent de la force mentale. Etant un joueur polyvalent, j’ai énormément progressé et j’ai appris un tas de choses au cours de ces deux ans avec José. Nous avons eu des hauts et des bas. Quand j’y repense, c’était une période compliquée mais ça a fait de moi un meilleur joueur. Zlatan Ibrahimovic ? Sa mentalité était au-dessus de tout ce que j’ai connu. Il s’en fichait de ce que les gens pouvaient dire de lui. Sa mentalité a été une des clés de mon développement, surtout quand José était là parce qu’il avait déjà joué sous ses ordres, et il savait qu’il y avait un certain comportement à adopter pour survivre avec lui (Mourinho) », a confié Marcus Rashford à UTD Podcast.