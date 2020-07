PL : Brighton en pôle pour Adam Lallana

Adam Lallana est possiblement un bon coup sur le marché des joueurs libres. Southampton l'a flairé et souhaiterait rapatrier le milieu en fin de contrat avec Liverpool, qui a évolué avec les Saints entre 2006 et 2014. Après 6 saisons chez les Reds, le milieu de terrain anglais de 32 ans doit rebondir après une saison compliquée où il n'a pris part qu'à 27 rencontres sous Jürgen Klopp, pour un but et deux passes décisives. Le joueur serait tout proche de signer un contrat de 3 ans dans le Sud de l'Angleterre.

Malgré l'intérêt de son club formateur, The Independant annonce que c'est Brighton qui tiendrait la corde pour signer le joueur libre. En effet, le joueur aux 191 matchs de Premier League plairait énormément à Dan Ashworth, le directeur technique des Seagulls. Le projet d'aider au développement du club ainsi qu'un rôle de titulaire et de leader tenterait aussi l'ancien international anglais en quête de rebond. Et l'expérience de celui qui a remporté le championnat d'Angleterre et la Ligue des Champions serait un plus dans le but de pérenniser Brighton en Premier League.