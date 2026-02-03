L’ouverture du score express de l’OM après la boulette de Merlin

L’Olympique de Marseille joue gros ce soir à l’occasion de son huitième de finale de Coupe de France face à Rennes. Accueillis par des banderoles hostiles, les joueurs de Roberto De Zerbi ont quand même réussi à se libérer très rapidement.

Sur un ballon récupéré par la défense rennaise dans sa surface, Quentin Merlin a préféré tenter un crochet au lieu de dégager. Résultat : l’ancien Nantais s’est fait chiper le ballon par Timothy Weah qui ne s’est pas privé pour servir Amine Gouri sur un plateau pour l’ouverture du score dès la deuxième minute.