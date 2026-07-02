Real Madrid : la blague de Florentino Pérez au président du Bayern sur Olise

Alors que Michael Olise réalise une superbe Coupe du Monde 2026, son avenir en club fait parler durant cette fenêtre estivale. Récemment, un supporter du Real Madrid a d’ailleurs interpellé directement Florentino Pérez, le président du Real Madrid pour lui glisser un petit mot. Devant Herbert Hainer, le président du Bayern Munich, le fan aurait réclamé avec audace le recrutement de l’ailier tricolore, d’après Josep Pedrerol, le journaliste d’El Chiringuito.

La suite après cette publicité

La scène, assez troublante, s’est donc déroulée sous le regard des deux dirigeants. Et l’échange a clairement fait le buzz car Pérez a sorti une blague, alimentant le tout avec un sourire malicieux envers son homologue. « Tu as vu ? Au final, tu vas devoir me le vendre », a-t-il indiqué au responsable allemand. Pour rappel, la presse espagnole indique que la Casa Blanca va foncer dessus après le Mondial.