OM : la promesse de Timothy Weah aux supporters

Présent en conférence de presse avant le déplacement à Besiktas en Ligue Europa, Timothy Weah s’est exprimé sur le début de saison particulièrement compliqué de l’OM, marqué notamment par la défaite concédée à Rennes ce week-end. Alors que la tension monte autour du club phocéen, l’international américain a tenu à adresser un message aux supporters marseillais, assurant que le fameux déclic était proche. « Si tu es un vrai supporter de l’OM, il n’y a pas de désamour. Ça va aller. On vit un moment très dur, mais on travaille très dur. Le déclic arrive. On va continuer à pousser. Il faut rester comme ça. Personnellement, j’ai beaucoup d’amour pour les supporters. C’est difficile aujourd’hui, mais il y a demain », a-t-il lancé.

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Weah est également revenu sur la défaite face à Rennes, avec une volonté claire de tourner rapidement la page. « Le match contre Rennes, c’était difficile… Je suis très dur avec moi-même. On voulait gagner le match. Mais il faut passer à autre chose. On a bien travaillé pendant la semaine. Il faut continuer tous ensemble, garder la tête haute. C’est ça qui fait une famille », a expliqué le Marseillais. Face à Besiktas, l’OM tentera désormais de transformer ces paroles en actes et de relancer sa saison européenne.