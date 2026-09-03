Les incroyables coulisses du transfert espéré de Manu Koné à Chelsea

Le dossier Malick Fofana est entré dans les annales des transferts les plus fous du dernier jour de mercato, avec ses multiples rebondissements et ses dessous peu glorieux. Mais il n’est pas le seul à avoir vécu une journée agitée. Manu Koné, l’international français de 25 ans, a lui aussi connu une sacrée désillusion, avec en conclusion une nouvelle année avec l’AS Roma.

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Xabi Alonso a été convaincu

Pourtant, sa bonne Coupe du Monde avec l’équipe de France aurait dû lui garantir un transfert monumental cet été. Il n’en a rien été, même s’il a cru partir à Chelsea au cours de ces derniers jours. Le récit de ce mouvement raté symbolise une nouvelle fois la folie du mercato. Tout commence lorsque Chelsea accepte l’idée de laisser partir Enzo Fernandez et travaille à son remplacement. Dans un premier temps, le club londonien active la piste Lamine Camara. Puis dans la foulée celle menant au milieu français de la Roma.

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Xabi Alonso, l’entraîneur des Blues, prend son téléphone pour échanger avec le joueur, et est convaincu qu’il est le profil idéal. Il prend même des renseignements auprès de Kylian Mbappé, son ancien joueur au Real Madrid, qui encense son coéquipier français. Alors que le dossier Lamine Camara est jugé difficile en raison de nombreuses fuites, Chelsea avance bien plus discrètement sur Manu Koné, pour lequel les discussions se font de propriétaire à propriétaire. Ce qui n’empêche pas quelques tensions.

Un retournement de situation dans le money time

Car la Roma réclame bien plus en fin de mercato, à savoir 70 M€, que ce qu’elle demandait au début de l’été, plutôt aux alentours de 45 M€. Chelsea propose 52 M€, bonus compris, ce qui est refusé. Désireux de recruter le Français, coûte que coûte, le club londonien trouve un accord à 70 M€. On est le 1er septembre, et la Roma se doit de trouver un remplaçant, dernière condition pour valider le transfert. A la hâte, le club de la Louve s’active, appelle Youssouf Fofana (AC Milan) et Pierre-Emile Höjbjerg (OM) mais essuie des refus.

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Et c’est là que le dossier bascule. Faute de remplaçant de qualité, le coach de la Roma, Gasperini, met son veto et refuse de laisser partir son international français. Ce dernier, lié jusqu’en 2029 avec le club italien, se voit donc contraint de rester, alors qu’il s’était entendu lui aussi avec les Blues sur les contours d’un contrat. Il devra digérer ce faux départ et réaliser une nouvelle belle saison, qui devrait lui ouvrir les portes de la Premier League.