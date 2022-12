JT Foot Mercato : Al Nassr met le feu au mercato

Al Nassr affole le marché !

Le club saoudien s’est mis en tête de recruter des joueurs prestigieux, à commencer par Cristiano Ronaldo ! Le Portugais de 37 ans est libre de tout contrat. Al Nassr compte le payer 1,35 milliards d’euros pendant 7 ans (deux ans et demi en tant que joueur et le reste en tant qu’ambassadeur de l’Arabie Saoudite). Cela va aussi permettre de booster la candidature de l’Arabie Saoudite à l’organisation du Mondial 2030. Mais ce n’est pas tout : nouveau joueur dans le viseur des Saoudiens selon Marca, Sergio Ramos ! Il arrive en fin de contrat avec le PSG en juin prochain, et Al Nassr pourrait bondir sur l’opportunité pour recruter le défenseur de 36 ans, qui a repris du poil de la bête ces derniers mois. Cristiano Ronaldo libre en attaque, Sergio Ramos libre en défense… et qui au milieu alors ? Ngolo Kanté ! On vous l’avait révélé en exclusivité sur Foot Mercato, Al Nassr travaille sur ce dossier également. Et devinez quoi, le milieu de terrain français arrive aussi en fin de contrat avec Chelsea, qui hésite à le prolonger en raison de son état physique très incertain.

Neymar fait déjà jaser !

Le Brésilien a craqué en récoltant deux cartons jaunes en 2 minutes face à Strasbourg. D’abord une main sur le visage de Thomasson puis une simulation dans la surface. Carton rouge à l’heure de jeu pour le numéro 10 qui a carrément quitté le Parc des Princes avant la fin du match. Surtout, il ratera le prochain match du PSG, face à Lens dimanche prochain, le 1er janvier. Et ça au Brésil, ça met la puce à l’oreille ! Le champion du monde 1970 Gerson a lancé : « Neymar est expulsé avec un penalty simulé, et ne jouera pas le 1er janvier ! Je me demande si le réveillon du Nouvel An est prêt ». Alors, Neymar a-t-il fait exprès de prendre un rouge pour esquiver le match du lendemain du réveillon ?

OM, Gerson out, Ounahi in ?

Pablo Longoria adore le mercato et il est déjà en train de faire ses emplettes pour le mois de janvier. Il faut d’abord vendre Gerson et ça tombe bien, c’est à nouveau très chaud avec Flamengo. Le club brésilien est prêt à faire un effort financier, le joueur veut y retourner. L’OM espère boucler ça au plus vite et récupérer au moins 15 M€, sans les bonus, pour réinvestir. Car Igor Tudor a réclamé des renforts, et plus particulièrement des joueurs qui marquent des buts. Selon nos informations, le club marseillais travaille sur deux dossiers, l’Ukrainien Ruslan Malinovski et le Marocain Azzedine Ounahi, mais il ne fera pas de folies. Avec son superbe Mondial, Ounahi coûte plus cher que prévu, mais le président marseillais Pablo Longoria refusera de surpayer. Il va donc falloir bien négocier avec Angers, qui espère récupérer le plus d’argent possible.