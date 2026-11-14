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UEFA Nations League

Espagne : deux très bonnes nouvelles avant de défier l’Angleterre

Par Allan Brevi
1 min.
Lamine Yamal @Maxppp
Espagne Angleterre

Excellentes nouvelles pour la Roja avant le rendez-vous capital face à l’Angleterre. De retour à Madrid ce vendredi, au lendemain du succès décroché à Prague contre la République tchèque, le sélectionneur espagnol a pu compter sur le renfort précieux de Lamine Yamal et Mikel Oyarzabal. Les deux attaquants ont rejoint le camp de base de Las Rozas pour prendre part à la séance collective aux côtés de leurs partenaires.

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Accueillis avec le sourire dans un vestiaire euphorique et porté par une dynamique très positive depuis la Coupe du Monde 2026 remportée, les deux hommes postulent logiquement à une place de titulaire. Leur retour offre des atouts offensifs majeurs à la sélection espagnole au moment de basculer pleinement sur la préparation du choc tant attendu contre les Three Lions, ce dimanche au Metropolitano de Madrid.

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