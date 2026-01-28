Menu Rechercher
Commenter 9
Ligue des Champions

Benfica : la confidence de José Mourinho sur le but de Trubin

Par Jordan Pardon
1 min.
José Mourinho @Maxppp
Benfica 4-2 Real Madrid

Benfica verra les barrages de Ligue des Champions grâce à son gardien Anatoliy Trubin, auteur du but de la qualification à la 90+8e qui prive donc l’OM de top 24, et le Real Madrid de top 8. Après la victoire 4-2 de son équipe, José Mourinho était aux anges au micro de Canal+.

La suite après cette publicité

«Après mon dernier changement, on me dit qu’on a besoin d’un dernier but (pour aller en barrage), mais je ne peux plus faire de changements. Puis il y a ce coup franc, notre gardien fait 2 mètres et met un but historique pour Benfica. Benfica et le Real Madrid ont joué deux finales européennes il y a 60 ans, ce sont deux clubs historiques, c’est un très grand prestige.»

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (9)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
Benfica
José Mourinho

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
Benfica Logo SL Benfica
José Mourinho José Mourinho
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier