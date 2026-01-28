Benfica : la confidence de José Mourinho sur le but de Trubin

Benfica verra les barrages de Ligue des Champions grâce à son gardien Anatoliy Trubin, auteur du but de la qualification à la 90+8e qui prive donc l’OM de top 24, et le Real Madrid de top 8. Après la victoire 4-2 de son équipe, José Mourinho était aux anges au micro de Canal+.

«Après mon dernier changement, on me dit qu’on a besoin d’un dernier but (pour aller en barrage), mais je ne peux plus faire de changements. Puis il y a ce coup franc, notre gardien fait 2 mètres et met un but historique pour Benfica. Benfica et le Real Madrid ont joué deux finales européennes il y a 60 ans, ce sont deux clubs historiques, c’est un très grand prestige.»