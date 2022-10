PSG : l'enquête pour des soupçons de fichage ethnique finalement classée sans suite

A la suite des révélation d'un collectif de médias européens en 2018 (dont Mediapart et Envoyé Spécial) sur un potentiel fichage avec des différents critères ethniques dans les fiches d'évaluation des jeunes joueurs au sein de la cellule de recrutement du Paris Saint-Germain, une enquête avait été ouverte par le parquet de Paris. Et d'après les dernières indiscrétions de nos confrères de RMC Sport, cette dernière aurait été classée sans suite. En effet, «la procédure a été classée sans suite faute d’infraction suffisamment caractérisée» comme le parquet de Paris l'a confirmé à l'AFP. Enfin une bonne nouvelle pour les dirigeants parisiens ! Après les dernières polémiques en date, concernant Kylian Mbappé et des opérations de déstabilisation sur les réseaux sociaux notamment, la fin de ce feuilleton judiciaire devrait plaire au board du club de la capitale.

A l'époque, les dirigeants du club de la capitale avait reconnu les faits, même si pour eux il s'agissait surtout d'«une initiative personnelle du responsable de la cellule de recrutement du centre de formation, dédiée aux territoires hors Ile-de-France». Le mis en cause, Marc Westerloppe, avait quitté le PSG pour Rennes au début de l'année 2018. Pour rappel, l'affaire avait fait grand bruit puisque les pépites suivies par le PSG étaient classées par catégories en lien avec leur origine comme par exemple «Françaises», «Maghrébines», «Antillaises» ou bien encore «Africaines» entre 2013 et 2018 au sein de la cellule de recrutement du PSG. A l'époque, dans la foulée de ces révélations, une enquête préliminaire avait été ouverte pour discrimination fondée sur l'origine, l'ethnie et/ou la nationalité et en janvier 2019, la commission de discipline de la Ligue de football professionnel (LFP) avait d'ailleurs infligé au club parisien une amende ferme de 100 000 euros pour cette affaire.