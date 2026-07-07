Coupe du Monde 2026, Belgique : Rudi Garcia donne des nouvelles de Amadou Onana

La qualification éclatante de la Belgique pour les quarts de finale de la Coupe du Monde 2026 face aux États-Unis a toutefois été assombrie par la sortie sur blessure d’Amadou Onana. Touché au genou en première période, le milieu de terrain a dû céder sa place avant la demi-heure de jeu lors du large succès des Diables Rouges. Un coup dur pour Rudi Garcia, alors que la Belgique s’apprête désormais à défier l’Espagne pour une place dans le dernier carré.

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Interrogé après la rencontre, le sélectionneur belge s’est montré particulièrement pessimiste concernant l’état de santé de son joueur. « C’est le gros point noir. Je pense que sa sortie a apporté un supplément d’âme après le repos. On voulait se qualifier pour lui. On doit attendre les résultats médicaux mais je crains que ce soit une blessure sérieuse. C’est une mauvaise nouvelle pour lui d’abord mais aussi pour nous. J’espère me tromper mais je crois que son tournoi est fini. » Une déclaration qui laisse craindre la fin de la Coupe du monde pour l’un des titulaires incontournables des Diables Rouges.