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Ligue 2

FC Nantes : le clan Kita répond aux rumeurs de rachat

Par Sasha Nahon
1 min.
Waldemar Kita, le président de Nantes. @Maxppp

L’avenir du FC Nantes continue d’alimenter les spéculations. Selon La Tribune Dimanche, un protocole d’accord aurait été trouvé il y a trois semaines avec un groupe d’investisseurs aux fonds britanniques en vue d’un rachat du club. Toujours selon le média, l’opération serait conditionnée à la réalisation de 70 millions d’euros de ventes durant ce mercato estival.

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Malgré ces révélations, l’entourage de Waldemar Kita a rapidement démenti l’existence d’un tel accord, qualifiant ces informations de « rumeur totalement infondée » destinée à déstabiliser le club. Un démenti qui intervient alors que le FC Nantes s’apprête à lancer sa saison en Ligue 2 ce samedi contre Laval.

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