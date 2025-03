MU : Ruben Amorim décidera de l’avenir de Jadon Sancho

Il avait plutôt bien entamé l’exercice lors de son prêt à Chelsea mais force est de constater que les performances de Jadon Sancho ne sont plus vraiment au rendez-vous ces dernières semaines (29 matchs toutes compétitions confondues, 2 buts et 6 passes décisives). L’Anglais a perdu de sa superbe et un peu de la confiance d’Enzo Maresca. Or, il y a un débat au club autour de lui en ce moment. Il est prêté avec obligation d’achat obligatoire si les Blues finissent dans le top 4 de Premier League.

Le club londonien est actuellement 4e avec un point d’avance sur Manchester City mais des dirigeants se demandent s’il est bien pertinent d’aligner les 34 M€ d’indemnités fixés par Manchester United dans l’accord de prêt. D’après ESPN, Chelsea peut annuler l’obligation d’achat même si les conditions sportives sont remplies moyennant une somme d’argent en faveur des Red Devils, qui récupéreraient alors l’ancien du BvB. En cas de retour à Manchester, c’est Ruben Amorim qui aurait le dernier mot quant à son avenir.