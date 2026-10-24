Algérie : Brahim Hemdani lorgne un nouveau renfort en Italie

À peine arrivé à la tête de la sélection algérienne, Brahim Hemdani s’active déjà pour renforcer son effectif. Après un premier rassemblement qui ne l’aurait pas totalement convaincu, notamment dans l’entrejeu, le sélectionneur des Fennecs chercherait d’autres profils. Selon Compétition, Yanis Massolin, milieu de terrain de 24 ans évoluant à Cagliari, prêté par l’Inter Milan, figurerait parmi les profils ciblés. Du haut de son 1,97m, le joueur séduit par sa puissance physique, mais également par son agilité et son aisance technique balle au pied.

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Toutefois, une arrivée chez les Verts ne semble pas imminente. Déjà suivi par la Fédération algérienne de football depuis son passage en Belgique, Massolin n’aurait toujours pas finalisé les démarches administratives nécessaires pour représenter l’Algérie. Sauf retournement de situation, il ne devrait donc pas être disponible pour la double confrontation face au Togo, les 14 et 17 novembre prochains, dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2027.