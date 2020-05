Mercato : Bordeaux va devoir vendre à tour de bras

Une nouvelle fois, les Girondins de Bordeaux n'iront pas en coupes d'Europe la saison prochaine. Avec l'arrêt prématuré et forcé des compétitions, le club au scapulaire termine même dans la deuxième partie de tableau, à la 12e place, victime de son irrégularité chronique. Cette fin de saison anticipée vient même chambouler les plans de la direction, qui avait prévu une rentrée d'argent plus conséquente de la part des diffuseurs. Déjà dans l'obligation de vendre afin d'équilibrer les comptes, Bordeaux va devoir fournir un effort supplémentaire et mettre des joueurs sur le marché.

La suite après cette publicité

Dans le Sud Ouest du jour, on apprend que certains ont déjà l'étiquette de transférables collée sur le front. On parle notamment de ceux en fin de contrat dans un an, et ils sont nombreux. François Kamano et Youssouf Sabaly, tous les deux annoncés sur le départ depuis longtemps déjà, sont les deux éléments qui pourraient rapporter le plus. Paul Baysse et Maxime Poundjé auront eux plus de mal à trouver preneur puisqu'ils n'ont pas du tout joué (ou presque) de la saison. Le jeune Albert Lottin est aussi invité à partir. Quid maintenant des joueurs prêtés cette saison (Mendy, Milor, Boupendza et Mandanda) ?

42 joueurs sous-contrat à Bordeaux !

Lui aussi prêté, Yassine Benrahou a largement participé au sauvetage de Nîmes durant l'hiver. Les Crocodiles ont été convaincus de lever l'option d'achat de 1,5 M€. Reste à savoir ce qu'il adviendra de Paul Bernardoni, prêté lui depuis deux saisons à Nîmes. Bordeaux réclamerait 7 M€ pour le gardien de but, qui fera sans doute l'objet d'offres durant le mercato. Autre changement dans l'effectif bordelais, Aït-Bennasser devrait retourner à Monaco, lui qui n'a pas atteint les 15 matches qui auraient activé l'option d'achat de son prêt. En fin de contrat en 2021, Nicolas de Préville et Pablo devraient rester. Éléments clés de Paulo Sousa, le premier cité était en discussions pour une prolongation avant le début de la crise, quand le second est encore en convalescence depuis sa rupture des ligaments croisés survenue le 1er mars.

Enfin, en cas d'offres satisfaisantes pour des éléments à bonne valeur marchande, les Girondins ne retiendront pas des joueurs comme Samuel Kalu, Otavio et Toma Basic. Le Nigérian est apparu à la peine cette saison, alors que ses deux coéquipiers ont réalisé un exercice plein. Voilà qui pourrait renflouer les caisses d'un club dont les 42 joueurs sous contrat sont un poids énorme. Il faudra également s'assurer de la présence de Paulo Sousa, lui qui a déjà exprimé publiquement ses désaccords avec la direction actuelle. Soutenu par le vestiaire, l'entraîneur portugais attend de connaître les objectifs du club avant de prendre une décision sur son avenir, alors que son contrat court jusqu'en 2022.