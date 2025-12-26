Endrick bat déjà un record à l’OL

Sans temps de jeu au Real Madrid, Endrick (19 ans) va tenter de se relancer du côté de l’Olympique Lyonnais où il a été prêté jusqu’à la fin de la saison. Chez les Gones, on s’en frotte déjà les mains, alors que le Merengue n’a toujours pas foulé les pelouses de Ligue 1.

Outre des records de ventes de maillots floqués au nom de l’attaquant auriverde à prévoir, l’OL a fait un carton sur les réseaux sociaux. La vidéo annonçant l’arrivée d’Endrick, postée le 23 décembre dernier, a été visionnée 16,6 millions de fois. C’est tout simplement la vidéo la plus vue de l’OL depuis que le club rhodanien est sur Instagram.