Menu Rechercher
Commenter 41
Ligue 1

Endrick bat déjà un record à l’OL

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Endrick et Jude Bellingham @Maxppp

Sans temps de jeu au Real Madrid, Endrick (19 ans) va tenter de se relancer du côté de l’Olympique Lyonnais où il a été prêté jusqu’à la fin de la saison. Chez les Gones, on s’en frotte déjà les mains, alors que le Merengue n’a toujours pas foulé les pelouses de Ligue 1.

La suite après cette publicité
TNT Sports BR
O Endrick foi o presente de Natal do Lyon e já bateu o PRIMEIRO RECORDE na França: o vídeo do anúncio da contratação foi o conteúdo MAIS VISTO no Instagram do clube francês, com mais de 16 MILHÕES DE VIEWS! 😱🎁🇧🇷

#MFM
Voir sur X

Outre des records de ventes de maillots floqués au nom de l’attaquant auriverde à prévoir, l’OL a fait un carton sur les réseaux sociaux. La vidéo annonçant l’arrivée d’Endrick, postée le 23 décembre dernier, a été visionnée 16,6 millions de fois. C’est tout simplement la vidéo la plus vue de l’OL depuis que le club rhodanien est sur Instagram.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (41)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Lyon
Endrick

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Lyon Logo Lyon
Endrick Endrick
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier