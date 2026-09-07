LdC : Fenerbahçe dépose un recours pour réduire la sanction de Guendouzi

Vendredi, l’UEFA a tapé sur les doigts de l’OL et de Fenerbahçe après les incidents survenus lors du match retour au Groupama Stadium dans le cadre du tour préliminaire de la Ligue des Champions. Mattéo Guendouzi, qui n’a pas manqué de répondre aux insultes des supporters lyonnais, a écopé d’une amende de 50 000 € et d’une suspension de 4 matches. L’instance dirigeante du football européen a précisé : «la suspension pour deux de ces matches est assortie d’une période probatoire d’un an, à compter de la date de la présente décision.»

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Sauf que le Fener ne compte pas en rester là. FotoMaç révèle que l’écurie turque a déposé un recours auprès de la Commission d’appel de l’UEFA afin de réduire sa sanction initiale. Il reste à savoir si l’UEFA campera sur ses positions ou si elle se montrera clémente avec le milieu de terrain de 27 ans, auteur de 10 matches cette saison avec son équipe. Pour le moment, l’international tricolore manquera les rencontres de C1 face à l’AS Roma et Aston Villa.