PSG : David Beckham aurait aimé jouer avec Kylian Mbappé

En inscrivant son 100e but pour le PSG ce samedi soir sur la pelouse de la Mosson à Montpellier (1-3), Kylian Mbappé est un peu plus entré dans l'histoire du club. Malgré ce dernier, l'attaquant parisien, grandement critiqué ces dernières semaines, ne vit pas un long fleuve tranquille cette saison au Paris Saint-Germain, du moins en Ligue des Champions. Pourtant buteur à 10 reprises en neuf matches joués en Ligue 1 cette saison, le champion du monde 2018 n’affiche néanmoins pas les mêmes statistiques sur la scène européenne, en atteste son nombre nul de buts inscrits en quatre matches joués face à Manchester United ou encore Leipzig. Une mauvaise passe pour l’attaquant parisien qui n’en reste pas moins adulé par bon nombre d’anciens joueurs, parmi lesquels David Beckham, passé par le club de la capitale en janvier 2013 avant de prendre sa retraite six mois après.

Au cours d’un entretien accordé à Telefoot, l’ancien milieu offensif anglais a affirmé regretter ne plus jouer à ce jour, lui qui aurait visiblement fortement apprécié oeuvrer aux côtés de l’ailier gauche français du PSG. «J’aurais aimé être encore un joueur maintenant, car jouer avec un attaquant comme Kylian aurait été un rêve pour moi. Vous mettez le ballon n'importe où devant lui et il l'obtient» a-t-il confié. Une déclaration qui devrait faire plaisir à l'intéressé qui aurait certainement aimé jouer également avec l'ancienne star du Real Madrid.