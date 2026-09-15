Real Madrid : la date du grand retour de Rodrygo est connue

Rodrygo se rapproche progressivement d’un retour avec le Real Madrid, mais devra encore patienter. D’après AS, les médecins recommandent à l’attaquant brésilien de poursuivre son programme de récupération et de viser une réintégration au groupe en janvier, après la trêve hivernale. L’objectif est de lui permettre de retrouver l’intégralité de ses moyens avant de reprendre la compétition.

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Le Brésilien espère toutefois revenir plus tôt que prévu. AS rapporte aussi que Rodrygo rêve de disputer quelques minutes dès le 16 décembre en Coupe du Roi, tandis qu’un retour à pleine capacité est plutôt envisagé pour la Supercoupe d’Espagne, programmée début février à Istanbul. À Madrid, la prudence reste donc de mise malgré les progrès du joueur.