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Liverpool ne veut pas mettre plus de 115 M€ pour Bradley Barcola

Par Dahbia Hattabi
1 min.

Bradley Barcola est plus que jamais sur le départ. Le Français, qui n’a pas prolongé au PSG, sera vendu si une bonne proposition arrive. Son club a fixé son prix à 170 M€. Hier, The Telegraph a révélé que Liverpool, qui a les faveurs du Français, serait disposé à mettre 130 M€ sur la table.

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Ce jeudi, The Athletic avance un autre montant. Le média britannique assure que les Reds comptent trouver un accord avec Paris proche de 115 M€. Ce qui est beaucoup moins qu’espéré. Andoni Iraola et Liverpool aimeraient boucler cette opération pour que Barcola vienne renforcer leur secteur offensif.

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