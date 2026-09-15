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Real Madrid : 2 gros clubs surveillent Endrick

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Endrick @Maxppp
Elche Real Madrid

De retour au Real Madrid cet été, Endrick souhaitait repartir du bon pied. Freiné par une blessure, le Brésilien n’a pas eu une minute de jeu à se mettre sous la dent depuis son retour dans le groupe la semaine dernière. Une situation délicate. The Athletic a d’ailleurs révélé que le Real Madrid n’écarte pas l’option d’un nouveau prêt en janvier. Un point sera fait à mi-parcours.

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Ce mardi, le Corriere dello Sport indique que l’AS Roma surveille de près la situation de l’international auriverde. Un prêt avec option d’achat, assorti d’une option de rachat pour les Merengues sont évoqués. Estadio Deportivo parle aussi des rumeurs l’envoyant à Liverpool. Le cas Endrick risque encore de faire parler à Madrid.

Pub. le - MAJ le
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