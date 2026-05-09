Le FC Barcelone pousse pour Bradley Barcola, un rejeté de l’OM dans le viseur de Chelsea

Bradley Barcola est sur les tablettes du Barça

Selon Sport, le FC Barcelone intensifie son intérêt pour Bradley Barcola. L’ailier français du PSG qui n’est plus titulaire cette saison sous Luis Enrique pourrait quitter Paris cet été pour jouer plus. Arsenal et Liverpool ont déjà contacté son entourage, tandis que le Barça le considère comme un joueur “différent” capable de jouer sur les deux ailes, bien que plus à l’aise à gauche, et même comme avant-centre. Barcola a disputé 45 matchs cette saison avec 12 buts et 7 passes décisives, mais face à la concurrence de Désiré Doué, Dembélé et Kvaratskhelia ajouté à une blessure lors des dernières semaines, son temps de jeu a fortement baissé. À 23 ans et n’ayant toujours pas prolongé son contrat qui prend fin en 2028, le joueur du PSG pourrait partir pour 70 millions d’euros. Deco et Hansi Flick privilégient normalement un vrai buteur, mais des voix internes préfèrent un joueur polyvalent et puissant sur l’aile comme Barcola, surtout si les options au poste de "numéro 9" deviennent trop chères.

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Rowe sur le départ après seulement 1 an en Italie

Dans La Gazzetta dello Sport, on apprend que Chelsea prépare une offre d’environ 38 millions d’euros pour acquérir le joueur de Bologne Jonathan Rowe, 23 ans. Poussé dehors par l’OM après son altercation avec Rabiot en début de saison, il a fait 40 apparitions sous le maillot vert et noir et inscrit 7 buts toutes compétitions confondues cette saison. Bologne ne voudrait pas vendre Rowe après seulement un an, mais le joueur semble ouvert à un départ et le club doit aussi faire face à l’intérêt de Galatasaray armé financièrement et capable de sortir un gros chèque.

Lens file en Ligue des Champions, Nantes coule en Ligue 2

C’est ce que l’on appelle un match à conséquences. Le RCL s’est imposé 1-0 à domicile face à Nantes et se qualifie officiellement pour la Ligue des Champions en sécurisant la deuxième place de Ligue 1. Le but décisif a été marqué par le prodige Mezian Mesloub, 16 ans, qui a inscrit sa première réalisation en pro, 11 secondes seulement après son entrée en jeu en seconde période. Un symbole fort, tant les Lensois ont misé sur les jeunes talents de la Gaillette cette année. Après la rencontre, le jeune Mezian Mesloub a fait la joie de tout un stade, mais a surtout fait la fierté de son père, Walid Mesloub présent pour les débuts de son fils avec Lens. Interrogé après la rencontre, le papa n’a pas caché sa joie au micro de Ligue 1+ : «je suis très fier, j’étais très ému déjà à sa convocation, mais le voir fouler la pelouse que j’ai eue la chance de fouler avec un tel public, et avec un enjeu derrière… le voir faire ça, très honnêtement, je n’étais pas prêt, je savais de quoi il était capable, mais je ne pensais pas qu’il allait être aussi précoce.» Nantes, privé de tout espoir de maintien après cette défaite, est officiellement relégué en Ligue 2, après 13 années de suite en Ligue 1.