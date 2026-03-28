Sénégal : la nouvelle sortie forte d’Édouard Mendy sur la décision de la CAF
Pour sa première sortie depuis la CAN 2025, le Sénégal a dominé le Pérou au Stade de France en s’imposant avec brio ce samedi (2-0). Mais au-delà du résultat, le succès a surtout été marqué par un contexte particulier, après les polémiques entourant la finale face au Maroc, et notamment la décision de la CAF d’annuler le sacre du Sénégal. Portés par leur public, les Sénégalais ont affiché leur volonté de rester concentrés sur la pelouse, envoyant aussi de nombreux messages forts en dehors.
Après la rencontre, Édouard Mendy a pris la parole afin d’évoquer la situation, livrant un puissant message dans sa story Instagram : « la mémoire d’un peuple ne se corrige pas. Nous continuerons à défendre ce que nous avons gagné. Pas par arrogance, mais par respect pour le jeu et la vérité », a-t-il écrit.
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