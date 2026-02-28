Ligue 1 : le PSG s’impose au Havre et distance Lens

Après la victoire de Monaco, le Paris Saint-Germain se déplaçait ce samedi soir sur la pelouse du HAC pour le compte de la 24e journée de Ligue 1. Toujours leader au coup d’envoi, conséquence directe du nul concédé par Lens à Strasbourg, le club parisien avait une belle opportunité de prendre ses distances. Pour ce faire, Luis Enrique opérait quelques changements dans son onze de départ avec la présence de Zabarnyi et Hernandez en défense mais également la titularisation de Dro dans l’entrejeu. De son côté, Didier Digard optait lui pour un 5-4-1 avec le retour de Seko et la présence de Soumaré et Boufal en attaque. Bien décidé à faire respecter la hiérarchie, le PSG démarrait fort cette rencontre.

Sur un premier corner de Lee, Kvaratskhelia reprenait de la tête, mais Zouaoui repoussait in extremis sur la ligne. Dans la foulée, Hakimi tentait sa chance, en vain (2e). Dominés, mais solidaires, les Normands trouvaient progressivement leur rythme de croisière pour contenir les vagues parisiennes. Mieux encore, les Ciel et Marine se montraient menaçants mais Safonov sortait lui le grand jeu face à Ndiaye (11e). Si Lee armait une nouvelle tentative (24e), les débats s’équilibraient ensuite largement. Paris contrôlait. Le Havre n’hésitait pas à se projeter mais aucune des deux formations ne parvenaient à faire la différence. Coupable d’un manque de réalisme dans les derniers mètres, à l’instar de cette nouvelle tête non cadrée de Zaïre-Emery, le PSG se réveillait juste avant la pause.

Le PSG prend ses distances

Bien placé après un nouveau centre rentrant de Lee, Barcola prolongeait de la tête pour délivrer les siens (0-1, 37e). Un but libérateur puisque les Parisiens accéléraient encore dans la foulée. Lancé par Barcola, Lee se présentait seul face à Diaw mais manquait totalement sa frappe (39e). Sur un centre en retrait d’Hakimi, Dro pensait lui s’offrir son premier but sous ses nouvelles couleurs mais l’arbitre de la rencontre signalait une position de hors-jeu. En grande souffrance dans les dernières minutes du premier acte, le HAC peinait encore au retour des vestiaires. Profitant d’une mauvaise relance normande, Zaïre-Emery décalait Kvaratskhelia mais le Géorgien envoyait sa tentative sur le poteau (50e). Sur un fil mais loin d’être résigné, le club doyen répondait. Très actif sur le front de l’attaque, Soumaré donnait le tournis à Pacho avant d’armer une lourde frappe mais Safonov était toujours aussi impérial (53e).

Dans la dernière demi-heure, Nuno Mendes et Doué entraient en jeu pour le PSG alors que Koffi et Doucouré apportaient, eux, du sang frais aux Hacmens. Des changements qui ne changeaient pas vraiment la physionomie de ce match où Paris poussait encore pour se mettre à l’abri. Sur un nouveau débordement de Kvara, Mendes était d’ailleurs tout proche de le faire mais le Portugais butait sur un Diaw décisif (67e). Dans la foulée, Kvara ne cadrait pas (71e). En fin de match, Digard utilisait ses dernières cartouches avec l’entrée en jeu de Quétant mais rien n’y faisait. Diaw retardait encore l’échéance face à Mbaye (78e) puis en repoussant le penalty de Doué (79e). Deux arrêts XXL qui n’empêchaient cependant pas la défaite du HAC. Avec cette courte victoire (1-0), le PSG consolide son fauteuil de leader et compte désormais 4 longueurs d’avance sur le RC Lens. Le Havre enchaîne un deuxième revers consécutif et reste 13e.