À l’approche du déplacement sur la pelouse de l’OGC Nice ce samedi à 17h, Luis Enrique a de nouveau réservé une surprise de taille au moment de dévoiler son groupe. Alors que le technicien espagnol enregistre les retours majeurs d’Ousmane Dembélé, Nuno Mendes et Marquinhos, ainsi que la présence de Désiré Doué malgré sa récente alerte physique en équipe de France, le coach parisien a choisi de se passer une nouvelle fois de Lucas Digne. Un choix fort qui confirme la mise à l’écart récurrente du latéral gauche tricolore dans les plans de son entraîneur cette saison.

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Cette nouvelle absence illustre la situation délicate de l’international français au sein de l’effectif parisien, lui qui n’a même pas su tirer profit de l’indisponibilité de Nuno Mendes ces dernières semaines. Pour suppléer le titulaire habituel du poste, Luis Enrique a systématiquement privilégié d’autres options en alignant Warren Zaïre-Emery ou Lucas Hernández dans le couloir gauche, à l’image de la rencontre face à Troyes où Digne était resté sur le banc pendant l’intégralité de la partie malgré le forfait du défenseur portugais.