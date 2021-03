EdF : Didier Deschamps juge le positionnement de Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Très polyvalent et pouvant aussi bien jouer dans l'axe que sur la gauche ou la droite de l'attaque, Kylian Mbappé offre beaucoup d'options à Didier Deschamps. En conférence de presse, ce dernier est revenu sur cela et a évoqué les avantages et les inconvénients d'utiliser le natif de Bondy à tel ou tel poste. Pour le sélectionneur français, une seule chose prédomine dans son esprit, plus que le positionnement de Kylian Mbappé, c'est l'animation offensive qui doit primer.

«C'est difficile parce que il a la capacité de jouer partout. Avec son club il est utilisé à gauche même s'il a beaucoup de libertés. Donc j'en discute avec lui pour avoir son ressenti. Quand il est sur un côté, il a tendance à rentrer et quand il est dans l'axe, aller sur un côté. Donc c'est plus une question de complémentarité avec les autres devants. Il y a des arguments d'un côté et de l'autre. Mais il peut être dangereux dans toutes les positions par ses initiatives de frappes» a ainsi expliqué Didier Deschamps à la veille d'affronter l'Ukraine en qualification pour la Coupe du monde 2022.