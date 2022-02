JT Foot Mercato : l'OM navigue en eaux troubles

La suite après cette publicité

Le plan de carrière de Neymar semble tout tracé

En contrat au PSG jusqu'en 2025, Neymar a bien l'intention de revenir dans son pays natal, comme il l'a confié à Ronaldo dit Il Fenomeno «J'ai très envie de rejouer à Santos. Ce qui me manque vraiment c'est de jouer chez moi, mon Dieu, ce stade est merveilleux» a-t-il confié. Le numéro 10 parisien a aussi la MLS en ligne de mire : «C'est un championnat court. Tu as trois ou quatre mois de vacances», a-t-il expliqué. En plus de cela, Neymar ne se voit pas continuer dans le monde du football après sa carrière de joueur. La possibilité de devenir gamer n'est donc pas à exclure comme il l'a confié, tout comme celle de devenir producteur.

De nombreuses incertitudes concernant l'avenir de l'OM

A l'Olympique de Marseille, de nombreux joueurs sont en fin de contrat et certains ont peut-être déjà la tête ailleurs. Convoité pendant le dernier mercato hivernal, Boubacar Kamara a toujours des touches en Angleterre et en Italie. Pareil pour Arkadiusz Milik, qui devrait quitter l'OM en fin de saison, le Polonais entretient de mauvaises relations avec Jorge Sampaoli. En ce qui concerne les joueurs prêtés, William Saliba se sent bien dans la cité phocéenne, mais il sera difficile de le lâcher à moins de convaincre Arsenal. Amine Harit, qui n'a pas convaincu depuis son arrivée, devrait retourner à Schalke 04 l'été prochain. Enfin les milieux de terrain Mattéo Guendouzi et Cengiz Ünder sont tous deux prêtés avec option d'achat, rien n'est encore acté mais la tendance penche vers un prolongement de l'aventure marseillaise.

Le PSG songe au départ de Leonardo

Si un départ du PSG est fortement évoqué pour Mauricio Pochettino, celui de Leonardo commence à le devenir également. D'après nos informations, la situation du directeur sportif brésilien est extrêmement fragilisée et l'état-major présent à Doha a de sérieux doutes sur la suite de l'aventure du Brésilien à Paris. La faute à certains dossiers mal gérés sur le mercato, notamment celui de Kylian Mbappé. Comme nous vous l'avons révélé par le passé, le duo de rêve pour les dirigeants parisiens se nomme Zidane-Wenger. Mais d'autres pistes sont étudiées, comme celle menant à Fabio Paratici, directeur sportif de Tottenham. Ce dernier a très mal encaissé le discours tenu par Antonio Conte sur le mercato hivernal des Spurs, et reste à l'écoute d'éventuelles approches parisiennes.