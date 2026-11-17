UEFA Nations League
La boulette clownesque du gardien de la Bosnie-Herzégovine contre la Roumanie
1 min.
@Maxppp
Ce mardi la 6e journée de la Ligue des Nations nous offre un duel intéressant dans le groupe 4 de la Ligue B. Assurée de terminer deuxième, la Bosnie-Herzégovine affronte la Roumanie et a loupé son début de match.
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L'Équipe @lequipe – 20:53
🇧🇦-🇷🇴 La grosse boulette du gardien bosnien et la Roumanie prend l'avantageVoir sur X
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Lance en profondeur par Dennis Man, Daniel Birligea a décoché une frappe anodine. Le portier bosnien Martin Zlomislic a toutefois totalement loupé son intervention et s’est incliné suite au tir de l’attaquant roumain à la 6e minute.
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