Ce mardi la 6e journée de la Ligue des Nations nous offre un duel intéressant dans le groupe 4 de la Ligue B. Assurée de terminer deuxième, la Bosnie-Herzégovine affronte la Roumanie et a loupé son début de match.

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Lance en profondeur par Dennis Man, Daniel Birligea a décoché une frappe anodine. Le portier bosnien Martin Zlomislic a toutefois totalement loupé son intervention et s’est incliné suite au tir de l’attaquant roumain à la 6e minute.