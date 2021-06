La presse anglaise en plein rêve après la qualification contre l'Allemagne, le FC Barcelone tremble pour Lionel Messi

La suite après cette publicité

L'Angleterre se met à rêver

L'Angleterre est en quarts de finale et la presse du pays s'en réjouit ! Et comment ! Ce sont tous les tabloïds du Royaume qui reviennent sur la victoire de la sélection des Trois Lions hier contre l'Allemagne (2-0) dans un Wembley en fusion. Et après ce succès, ce sont les quotidiens du pays qui se mettent à rêver d'une victoire finale, le 11 juillet prochain à... Wembley. «Maintenant, nous pouvons y croire», écrit The Times ce mercredi. «C'est le temps de rêver», enchaîne le Daily Mirror. Le verbe «rêver» revient sur quasiment toutes les unes ce matin. «Osons rêver», s'exclame le Daily Mail pendant que le Daily Express peine encore à y croire : «non, ce n'était pas un rêve», indique le tabloïd en première page.

Le Bayern tremble pour 3 stars

Le départ de David Alaba, qui plus est libre et sans rapporter d'argent au club, a marqué le Bayern Munich. C'est pourquoi, comme l'indique Sport Bild ce matin, les problèmes salariaux des champions d'Allemagne posent de grosses questions en Bavière. Trois joueurs, et non des moindres puisqu'il s'agit de Joshua Kimmich, Leon Goretzka et Kingsley Coman, demanderaient de grosses revalorisations salariales, que le club ne serait pas en mesure d'accepter. Du coup, un départ pourrait être envisagé pour ces 3 hommes. La situation est encore plus délicate pour Goretzka, qui est en fin de contrat en juin 2022 et pourrait profiter de cela pour s'engager libre ailleurs. Comme Alaba. Le cauchemar bavarois recommence ?

Messi au Barça, c'est fini... cette nuit !

Lionel Messi sera officiellement libre de tout contrat ce soir à minuit. C'est assez lunaire, mais ce sera effectivement le cas et, ce matin, c'est toute la presse espagnole qui tremble devant la situation. Surtout en Catalogne évidemment où le journal Sport tente de rassurer en indiquant que les négociations pour une future prolongation de contrat avancent bien. Cependant, en ce moment, La Pulga est concentrée sur la Copa América qui se dispute en Amérique du Sud et est donc bien loin des préoccupations d'un renouvellement de bail. Même Marca fait sa une sur Messi ce mercredi avec cette phrase qui donne en effet à réfléchir : «le meilleur joueur du monde sera ce soir à minuit sans contrat !» C'est vrai que ça fait drôle.