Arsenal : Mikel Arteta dézingue l’arbitrage après une nouvelle soirée frustrante

Deux mauvaises décisions. L’arbitrage est le sujet principal des débats en Angleterre après le match nul concédé par Arsenal sur la pelouse de l’Atéltico de Madrid lors de la demi-finale aller de la Ligue des Champions. La première mauvaise décision, c’est de siffler penalty contre les Gunners pour la main de White. « La Ligue des Champions, c’est de loin le meilleur football, mais ces décisions sifflées pour des mains sont une véritable honte pour la compétition. C’était pire hier soir, mais White n’aurait pas dû être sanctionné », a par exemple commenté Jamie Carragher.

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La deuxième, c’est d’avoir annulé le penalty, d’abord sifflé par l’arbitre principal, accordé à Eze pour un contact avec Hancko. L’assistance vidéo a incité l’arbitre à visionner les images, et malgré la confirmation d’un contact, il a décidé de changer d’avis. « Je ne sais pas pourquoi ils ont annulé le penalty. Il semble qu’il y ait eu contact, mais c’est leur décision », a commenté Gyokeres après la rencontre. Martin Keown, ancien défenseur d’Arsenal devenu consultant, a assuré que Simeone a joué un rôle. « L’arbitre aurait dû pouvoir prendre la décision, et la VAR s’immisce trop. L’arbitre n’aurait même pas dû être obligé de consulter l’écran. Sous le regard de Simeone, je pense qu’il a cédé à la pression. »

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Mikel Arteta a dit sa colère après la rencontre, au micro de TNT Sports. « Après être retourné aux vestiaires, avoir parlé aux gars et revu l’incident du penalty, je suis extrêmement déçu et agacé car c’était contraire aux règles et cela change le cours du match. Je suis vraiment très contrarié. Toute la séquence. Il y a un contact clair, vous prenez une décision et vous ne pouvez pas revenir sur cette décision après l’avoir examinée 13 fois. C’est totalement inacceptable à ce niveau. C’est une mauvaise décision et elle change le cours du match. Cela ne peut pas se produire à ce niveau. » Arsenal aurait pu l’emporter avec un deuxième penalty, mais c’est pourtant l’Atlético qui a fait une bien meilleure impression en deuxième période.

Une nouvelle prestation offensive lénifiante

À l’image de ces dernières semaines, voire derniers mois, l’équipe dirigée par Mikel Arteta a cruellement manqué d’inspiration tout au long de la rencontre. Alors oui, le bloc est solide, la défense en place, les permutations et compensations bien rodées, mais en termes de créativité, on frôle le néant. Personne ne semble prêt à prendre le moindre risque dès qu’Arsenal arrive dans les 30 derniers mètres. Madueke tente bien une chevauchée de temps à autre, Eze essaie de sortir ses coéquipiers de la torpeur lorsqu’il entre, mais ce fut bien trop peu, à l’image des 2 tirs cadrés au total !

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Vindicatif contre l’arbitrage, Mikel Arteta s’est montré plus compréhensif au moment d’évoquer la prestation de ses joueurs. « Il y a eu beaucoup de points positifs. On savait qu’on aurait des moments difficiles, car l’Atlético a une histoire et un palmarès incroyables face aux meilleures équipes du monde. On savait qu’il fallait gérer ça, mais on aurait dû faire mieux. Nous sommes dans une position incroyable. Tout est entre nos mains », a-t-il ainsi rappelé. En effet, Arsenal accueillera l’Atlético mardi prochain en sachant qu’une victoire les emmènerait en finale.