Villarreal - PSG : les compositions probables

Le Paris Saint-Germain retrouve la Ligue des Champions ce mardi soir avec un déplacement sur la pelouse de Villarreal (21 heures), dans le but de rester en tête de la phase de ligue. Pour cette rencontre, Luis Enrique devra une nouvelle fois composer avec plusieurs absences importantes. Marquinhos, Ousmane Dembélé, Nuno Mendes et Khvicha Kvaratskhelia sont forfaits, obligeant le technicien espagnol à revoir ses plans, notamment dans le secteur offensif. Malgré ces difficultés, l’entraîneur parisien devrait pouvoir s’appuyer sur plusieurs cadres laissés au repos lors de la victoire face au Havre (5-1).

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Dans les buts, Matvey Safonov conserve sa place, tandis que la défense pourrait être composée d’Achraf Hakimi, Illia Zabarnyi, Willian Pacho et Lucas Hernandez. Ce dernier est attendu sur le côté gauche pour profiter de l’absence de Nuno Mendes. L’international français revient progressivement dans les plans de Luis Enrique et pourrait enchaîner une nouvelle titularisation après avoir marqué des points lors de ses dernières apparitions. Au milieu de terrain, le trio habituel pourrait être reconduit avec João Neves, Vitinha et Fabián Ruiz. Les trois hommes devraient retrouver une place dans le onze de départ après avoir été ménagés face au Havre.

Interrogation dans l’attaque parisienne

En revanche, c’est surtout dans le secteur offensif que les interrogations sont les plus nombreuses. Désiré Doué semble avoir une place assurée en raison des absences de Khvicha Kvaratskhelia et d’Ousmane Dembélé, mais Luis Enrique doit encore choisir ses deux autres titulaires. Ferran Torres, Maghnes Akliouche et Senny Mayulu sont notamment en concurrence pour occuper les postes offensifs restants. L’ancien Barcelonais possède une longueur d’avance pour évoluer à la pointe de l’attaque, tandis qu’Akliouche et Mayulu peuvent prétendre à une place sur les côtés.

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Du côté de Villarreal, Iñigo Pérez devrait opter pour un 4-4-2 afin de tenter de faire tomber le PSG. Le technicien espagnol pourrait aligner Péter Gulácsi dans les buts, protégé par une défense composée de Santiago Mouriño, Pau Navarro, Renato Veiga et Sergi Cardona. Au milieu, Tajon Buchanan et Alberto Moleiro devraient occuper les couloirs, tandis que Santi Comesaña serait associé à Pape Gueye, de retour après sa suspension en championnat. Enfin, Nicolas Pépé pourrait accompagner Georges Mikautadze en attaque pour tenter de faire tomber le double-champion d’Europe.