L’AS Monaco va se séparer de Sébastien Pocognoli !

L’AS Monaco rêvait de Ligue des Champions, bien placé au classement au coeur du sprint final de Ligue 1. Mais 5 points pris sur 18 possibles lors des 6 dernières journées ont condamné le club de la Principauté à une triste 7e place, qui ne lui offre qu’un tour de barrage pour la Ligue Europa Conference. Bien loin des ambitions affichées initialement. Malgré cela, Sébastien Pocognoli, arrivé en cours de saison pour remplacer Adi Hütter, espérait bien conserver son poste.

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La possibilité d’un maintien a existé, mais il semblerait que la direction a finalement tranché pour une séparation. Selon nos informations, elle va acter le départ de l’entraîneur belge, âgé de 38 ans. C’est un nouveau cycle que les dirigeants veulent lancer, alors qu’un grand ménage se prépare, dans l’effectif et ailleurs.

Pocognoli n’a pas convaincu

Nommé le 11 octobre 2025, il avait connu des débuts très compliqués, avant de peu à peu redresser la barre. Jusqu’à l’effondrement dans la dernière ligne droite. Outre les résultats, c’est son impact sur les joueurs et le style de l’équipe qui est jugé insuffisant. Voilà les raisons qui ont conduit le board monégasque à choisir cette voie. Et cela risque de faire un choc à Pocognoli, qui espérait sincèrement poursuivre l’aventure, lui qui possédait un contrat jusqu’en 2027.

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Reste à savoir qui va désormais lui succéder, alors que les grandes manœuvres se préparent en coulisses. Ils sont plusieurs clubs de haut de tableau à se chercher un coach (Lille, OM) et le nom de Bruno Genesio a déjà été cité à Marseille notamment. Selon nos informations, le coach français a été contacté par l’ASM, ce qui ne signifie pas encore qu’il sera choisi. Les prochaines semaines s’annoncent bouillantes.