Coupe du Monde 2022 : mais que font les agents au Qatar ?

La capitale du football mondial. Depuis le 20 novembre dernier, voire même avant, tous les regards sont braqués sur le Qatar. L'émirat du Moyen-Orient organise cet hiver la première Coupe du Monde de son histoire. Une fierté pour le pays hôte, qui essuie pourtant de nombreuses critiques. Entre des menaces de boycott et des couacs liés à l'organisation, pas un jour ne passe sans qu'il y ait une polémique. Mais que cela plaise ou non, le Qatar veut faire de cet évènement un succès. Des personnalités importantes de la planète foot, notamment des anciens joueurs (Ronaldo, Roberto Carlos, Kaka) ou des entraîneurs (Galtier, Pochettino), ont été invités à venir vivre ce Mondial qatari. De nombreux agents sont également sur place.

Une vision bien différente du Qatar

Et à les écouter, la réalité est bien différente de ce que l'on peut lire dans les journaux. Présent depuis une dizaine de jours au Qatar, l'agent d'un international tunisien nous a confié : «l'organisation et les stades sont vraiment exceptionnels. Il y a un Qatar bashing en Europe. Je n'ai jamais vu une compétition aussi bien organisée. Le point noir est le prix des hôtels. C'est très cher. Mais l'organisation dans les stades et les transports est parfaite». Un discours similaire à celui du représentant d'un joueur du Real Madrid qui participe au tournoi avec son pays. «L'organisation est juste incroyable. Tout ce qui est dit dans les médias est un mensonge. Vous pouvez aller d'un stade à l'autre en 20 minutes, les transports en commun sont gratuits.»

Il nuance toutefois : « si je suis honnête avec vous, j'ai vu des supporters être autorisés à rentrer sans billet une fois le match commencé afin de remplir le stade. » Des stades qui sont de véritables lieux stratégiques pour plusieurs agents présents au Qatar, qui lient l'utile à l'agréable. Pendant ce Mondial, qui se terminera le 18 décembre prochain à seulement 13 jours de l'ouverture du mercato d'hiver, ces femmes et ces hommes de l'ombre s'activent en coulisses. Effectivement, la Coupe du Monde est un terrain de chasse géant où très peu arrivent toutefois à faire du business. C'est pourtant le cas d'un agent français, qui ne souhaite pas dévoiler son identité.

Des joueurs difficiles à approcher

«Le Mondial, ce n'est pas le meilleur moment pour parler aux joueurs. À part les familles qu'ils voient une fois par semaine selon les sélections, ils n'ont pas le droit de nous parler. Personnellement, j'ai récupéré un joueur là-bas. Mais on se parlait depuis très longtemps et on a conclu au Qatar. Mais en règle générale, il est compliqué de récupérer un joueur.» Les agents ne viennent pas forcément pour recruter comme nous l'avoue le représentant d'un élément de l'Équipe de France qui participe au Mondial. «Non, ce n'est pas un réel terrain de chasse. Selon moi, c'est compliqué de récupérer un joueur sur le tournoi. C'est très court et les joueurs sont enfermés. Donc ce n'est pas là que vous allez signer un joueur. Ils sont focus sur la compétition et ils ont bien raison».

Malgré tout, être présent auprès d'eux est important pour diverses raisons. «On est avec les familles des joueurs. On veut surtout qu'elles vivent au mieux la compétition. On les accompagne et on montre à notre joueur qu'on le soutient. On voit aussi tous les agents dans les stades et on leur montre qu'on travaille toujours avec le joueur et que c'est chasse gardée», nous explique l'agent du joueur madrilène. Un autre nous a dit pratiquement la même chose. «Quand vous avez des places avec les familles, même si vous n'attaquez pas le joueur, elles voient que vous vous déplacez pour votre joueur et que vous le soutenez. Donc ils vous prennent un peu plus au sérieux. Il faut montrer aux familles et aux clubs que vous êtes là».

Une lutte invisible entre agents

Il poursuit : «j'en profite surtout pour envoyer de la force à mon joueur. Si on n'y va pas, on peut aussi le perdre. Tout dépend de la relation. Mais selon moi, vous êtes un peu obligé d'y aller pour montrer que vous êtes derrière lui. Il y a beaucoup d'agents proches des sélections, surtout les sélections africaines, qui sont de mèches avec les dirigeants pour récupérer les joueurs. Ils ont le droit d'entrer dans les hôtels. Donc vous devez montrer qu'il ne faut pas tourner autour de votre joueur.» Une lutte de pouvoir invisible qui n'empêche pas certains agents de collaborer ensemble. La Coupe du Monde est l'occasion d'élargir son réseau et de discuter d'éventuelles collaborations pour ces hommes d'influence.

«On rencontre beaucoup de monde ici. On fait du réseau et des rendez-vous en marge avec d'autres agents. Il y en a qui se greffent aux familles. Il y en a même un qui a contacté mon joueur, qui l'a renvoyé vers moi, et on en a discuté. On essaye de mutualiser nos réseaux, ça peut être une force. Je n'aime pas forcément me mélanger et je préfère travailler seul. Mais on fait du réseau. Il y a aussi beaucoup d'agents qui viennent pour se faire voir et rencontrer les proches notamment chez les Bleus», nous explique-t-on. Mais au Qatar, ce sont surtout les clubs que les agents souhaitent toucher nous explique le représentant du joueur tricolore.

Beaucoup de clubs boycottent le Mondial

«Dans ce genre de rendez-vous, il y a beaucoup de dirigeants, de directeurs sportifs. Parfois, oui on va faire du business c'est vrai. On sait qu'il y a un directeur sportif présent, on envoie un message pour le rencontrer à l'hôtel. C'est là qu'on peut avoir des informations. On voit du monde, d'autres agents aussi. Ce n'est pas là qu'on signe des joueurs mais on élargit notre réseau». Mais les agents présents actuellement au Qatar n'ont pas vraiment l'opportunité d'échanger directement avec les clubs. Ces personnalités, qui ont tout intérêt à ce que leurs joueurs brillent, comptaient pourtant tâter le terrain en vue du mercato d'hiver, qui ouvrira le 1er janvier 2023, ou du mercato d'été.

«En tant qu'agent, globalement on est très bien ici pour travailler. On fait des rendez-vous avec des clubs. Il y en a certains qui sont là je n'en ai pas rencontré tellement. Beaucoup boycottent la Coupe du Monde », insiste un agent tunisien. Mais certaines écuries sont bien là, à l'image de l'OM représenté par Pablo Longoria. Ils sont toutefois peu nombreux à avoir fait le voyage comme nous le précise un conseiller français : «personnellement, je n'ai croisé aucun club à part l'Inter Milan. Il y a beaucoup de clubs qui ont boycotté le Mondial. Beaucoup ne sont pas venus». Même si le Qatar est "the place to be" cet hiver, il n'est pas évident de faire des deals. Malgré tout, les agents en profitent pour avancer leurs pions sur certaines affaires et surtout pour étoffer leur réseau, capital dans ce métier de l'ombre.