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Premier League

Liverpool : Dominik Szoboszlai monte au créneau pour Arne Slot

Par Allan Brevi
1 min.
Dominik Szoboszlai, avec les Reds @Maxppp

Dans un entretien accordé au Daily Mail, Dominik Szoboszlai a livré un constat lucide sur la saison délicate de Liverpool, actuellement en difficulté en Premier League malgré un statut encore à défendre dans la course à l’Europe. Le milieu hongrois, l’un des rares éléments à surnager dans un exercice jugé décevant, a tenu à rappeler que le malaise est aussi partagé en interne. « Les supporters doivent savoir que, nous aussi, nous sommes mécontents de cette saison… nous sommes vraiment concernés », a-t-il insisté, refusant toute forme de détachement face aux critiques.

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Au-delà du simple constat, Szoboszlai a également défendu l’état d’esprit du groupe et la nécessité de reconstruire après plusieurs départs importants et une transition en cours. Tout en écartant l’idée d’un manque d’investissement ou de sérieux, il a souligné les efforts quotidiens du vestiaire pour inverser la tendance et retrouver de la stabilité. Dans ce contexte, le Hongrois s’est aussi montré clair sur l’avenir de son entraîneur, Arne Slot, largement contesté par une partie des supporters : il n’existe, selon lui, « absolument aucune question à se poser » sur sa légitimité, rappelant même que Liverpool avait été sacré champion lors de sa première saison. Voilà qui est clair.

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