Le Real Madrid a pris une décision radicale pour l’avenir d’Aurélien Tchouameni et Fede Valverde

Aurélien Tchouameni et Fede Valverde ne partiront pas en vacances ensemble. C’est une certitude. Les deux milieux de terrain, qui devaient mener l’équipe après les départs de Casemiro, Toni Kroos et Luka Modric, ne s’apprécient pas. C’est ce qui est ressorti des deux camps après leurs deux altercations lors des entraînements de mercredi et de jeudi. La première mèche a été allumée après un tacle de l’Uruguayen sur le Français. Il y a eu des échanges d’insultes. Mais pas de bagarre a priori. Hier, la tension est montée d’un cran, après que le vice-capitaine ait accusé le Tricolore d’avoir tout balancé à la presse. Il a même refusé de lui serrer la main. Tout ça s’est terminé par un Valverde en sang et à l’hôpital pour se faire poser 3 points de suture.

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On ne sait pas vraiment comment il s’est retrouvé dans cet état, puisque certains médias évoquent un coup de poing ou une gifle assénée par le Français. Ce que Valverde dément. Quoi qu’il en soit, rien ne sera plus comme avant entre les deux hommes, qui n’étaient pas vraiment en bons termes, mais se supportaient. Mais leur relation s’est envenimée au fil des derniers mois. L’ancien joueur de l’AS Monaco reproche à Valverde, comme à d’autres dont Vinicius Jr, d’avoir tout fait pour faire tomber Xabi Alonso. Un technicien que l’ancien de Monaco appréciait et respectait. Son coéquipier, qui est dans le camp des anti-Xabi Alonso et des pro-Arbeloa, est remonté contre Tchouameni qui serait donc la taupe qui dévoile des informations à la presse selon lui. Ce que le joueur français dément fermement.

Le Real Madrid a fait son choix

Quoi qu’il en soit, le club a décidé de sévir hier en ouvrant une procédure disciplinaire contre les deux joueurs. Les médias espagnols ont ajouté qu’ils risquent d’être sanctionnés. D’autres estiment que Fede Valverde, qui est celui qui a franchi la ligne rouge, pourrait ne plus porter le maillot merengue à l’avenir. Qu’en est-il vraiment ? Ce vendredi, la Cadena COPE confirme que le Real Madrid est très inquiet après ces incidents et concernant la collaboration entre ses deux milieux de terrain, dont la relation est «loin d’être idéale». Les pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu vont devoir trouver des solutions pour régler ce conflit, car ils n’ont pas l’intention de se séparer des deux éléments.

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En effet, El Mundo assure que Tchouameni et Valverde ne seront pas vendus cet été. Ils seront bien là la saison prochaine. Le débat est donc clos…pour le moment. El Pais ajoute que toutefois que la direction espagnole compte bien faire un grand ménage cet été avec d’autres joueurs. Une révolution est en marche. Le futur entraîneur aura son mot à dire, lui qui devra réussir à recoller les morceaux entre ses deux milieux de terrain, qui ont enchaîné deux rounds mercredi et jeudi. Le Real Madrid espère bien qu’il n’y en aura pas un troisième.