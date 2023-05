OM : Igor Tudor lucide malgré la défaite marseillaise

La suite après cette publicité

Ce samedi, l’OM a sûrement dit adieu à son rêve de deuxième place en s’inclinant sur la pelouse de l’OM. Forcément, le sourire n’était pas présent sur le visage d’un Igor Tudor lucide à l’issue de la rencontre «Nous avons été meilleurs, à la fin nous nous sommes créés des occasions mais c’était un match difficile qui n’a pas tourné en notre faveur. Le penalty en début de seconde période nous a un peu coupé les jambes. On n’était pas très dangereux devant.»

En cas de victoire de Lens face à Lorient ce dimanche, les Phocéens pourraient accuser cinq points de retard sur les Artésiens à l’issue de cette journée. Un scénario qui rendrait leur objectif d’être dauphin du PSG quasi inatteignable : «Une deuxième place inaccessible ? On dirait bien oui mais nous verrons. J’ai dit que ça allait être difficile. Nous ne sommes pas contents du résultat. Nous avons fait une très belle saison mais je suis désolé pour les joueurs mais on a essayé aujourd’hui et on n’a pas été assez bons pour gagner le match.»

