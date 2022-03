OL : la défense, le sacré casse-tête de Peter Bosz

La suite après cette publicité

« J'ai une philosophie de jeu. C'est un style de jeu attractif, offensif, on joue pour les supporters et pas pour nous-même », avait expliqué Peter Bosz fin mai au moment de sa présentation en tant que nouvel entraîneur de l'OL. Un discours qui, forcément, a plu d'entrée aux supporters rhodaniens friands de beau jeu et qui n'avaient pas toujours été conquis par celui proposé par Rudi Garcia. Mais le technicien néerlandais prévenait aussi qu'il lui fallait une défense en béton pour pouvoir mettre en place ses principes de jeu offensifs.

« Ce n'est pas facile, mais c'est possible de jouer offensif et de gagner. Il faut une bonne organisation sur le terrain. Le plus important, c'est la défense. Il faut mettre en place une organisation qui est vraiment très bien.» Mais l'ancien coach de l'Ajax Amsterdam n'a pas pu toujours compter sur sa défense cette saison. Actuellement, l'OL a encaissé 32 buts en championnat de France. Alors ça n'en fait pas la pire de notre championnat, puisque ce rôle est occupé actuellement par Bordeaux (63 buts), mais l'équipe lyonnaise n'est pas parmi les meilleures. Nice (21 buts), Paris (23), l'OM (24) ou encore Rennes (25) sont par exemple bien plus solides.

Une concurrence plus intense

Quoi qu'il en soit, l'OL va devoir se montrer plus efficace devant, tout en verrouillant derrière durant cette fin de saison. Et justement, Peter Bosz va avoir l'embarras du choix. Malgré la mise à l'écart puis le départ de Marcelo, il compte sur six joueurs en défense centrale cette année. Titulaire indiscutable depuis plusieurs saisons, Jason Denayer (26 ans) a conservé ce statut avec Bosz. Mais le Belge a manqué à l'appel depuis le 5 décembre et sa blessure à la cheville face à Bordeaux. De retour en réserve le 19 février, il a rejoué 90 minutes face à Fréjus.

Mais l'ancien de City, qui pourrait quitter l'OL à la fin de son contrat le 30 juin, devra batailler comme l'a sous-entendu son coach. «Il n'y a rien avec Jason Denayer. Il n'a pas joué pendant 2 mois et demi avec une blessure grave. Mais j’ai beaucoup de défenseurs centraux». Apte, il n'était pas dans le groupe pour affronter Lille dimanche dernier mais a été convoqué pour le déplacement à Lorient. Du côté de Jérôme Boateng, venu libre pour être un titulaire et apporter son expérience, l'Allemand n'a plus joué depuis le 5 février, lui qui avait été notamment mis à l'écart lors de la réception de Nice.

L'option Thiago Mendes prend du poids

«Jérôme Boateng est bien physiquement. Il peut jouer. Il s’entraîne bien, je ne peux rien dire là dessus», a-t-il expliqué en conférence de presse mercredi ajoutant tout de suite après : «mais Thiago Mendes fait son boulot aussi très bien, je ne suis pas d’accord avec vous (...) Je pense qu'avec Thiago Mendes maintenant, on en a 6 pour 2 postes car on ne joue plus à trois derrière». Repositionné à ce poste lors des trois dernières rencontres face à Nice, Lens et Lille, le Brésilien semble donner satisfaction à son entraîneur, bien qu'il ait fait quelques erreurs.

Même chose pour le jeune et prometteur Castello Lukeba (19 ans), qui enchaîne les titularisations. Seize en seize rencontres toutes compétitions confondues (1 but) pour ce talent solide qui n'est plus sorti du onze depuis le match face à Bordeaux le 5 décembre dernier. Enfin, Damien Da Silva (33 ans, 15 apparitions), dont le dernier match remonte au 21 janvier, et Sinaly Diomandé (20 ans, 15 apparitions), propulsé sur le devant de la scène par Rudi Garcia et actuellement blessé, ne semblent pas être des premiers choix. Les cartes sont donc redistribuées à Lyon durant cette fin de saison cruciale à bien des égards.