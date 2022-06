Équipe de France : le clan Mbappé choqué par Noël Le Graët

La suite après cette publicité

Le week-end dernier, le président de la FFF, Noël Le Graët, a encore réussi à s’attirer les foudres de Kylian Mbappé. La raison ? Cette déclaration accordée au JDD. « Je l’avais reçu après l’Euro, il trouvait que la Fédération ne l’avait pas défendu après son penalty raté et les critiques sur les réseaux. (…) Il était fâché, il ne voulait plus jouer en équipe de France, ce qu’il ne pensait évidemment pas. » Une version qu’avait alors vivement contestée le champion du monde 2018.

Sur ses réseaux sociaux, le Bondynois avait d’ailleurs sèchement répondu à NLG. « Oui enfin je lui ai surtout bien expliqué que c’était par rapport au racisme et NON au penalty. Mais lui considérait qu’il n’y avait pas eu de racisme… » Une nouvelle polémique au sein de la maison bleue que le boss de la FFF a tenté de calmer. « Je suis d’accord avec lui. J’ai bien tout compris et il n'y a aucun problème avec Kylian. J'ai toujours eu un attachement profond à sa personnalité. »

La FFF évoque une incompréhension

Fin de l’histoire ? Nul ne le sait vraiment, d’autant que Le Parisien révèle que le clan Mbappé, qui se trouve actuellement en vacances, a été très choqué par la sortie médiatique de Le Graët. Les Mbappé ont d’ailleurs pu compter sur le soutien du patron de SOS Racisme, Hermann Ebongue. « Le Graët n’exprime aucune compassion et n’apporte aucun soutien à Kylian Mbappé. »

Après l’accrochage entre les deux parties dans l’affaire des sponsors des Bleus (Mbappé avait refusé de participer à certaines opérations commerciales, ndlr), les deux parties se sont donc encore frictionnées. À cinq mois du Mondial, la FFF a toutefois indiqué au journal qu’il s’agissait d’une « incompréhension » et qu’il n’y avait pas le feu. Une version validée par les Mbappé ? Pas sûr…