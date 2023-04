Erling Haaland s’est fait un cadeau à plus de 700 000 euros

Ce soir, Manchester City va affronter le Bayern Munich en 1/4 de finale aller de l’UEFA Champions League. Erling Haaland sera attendu au tournant. Le Norvégien de 22 ans empile les buts. Mais pas seulement. En effet, The Sun révèle qu’il possède une sacrée collection de voitures de luxe.

Ainsi, dans son garage, on retrouve une Rolls Royce Cullinan blanche d’une valeur de plus de 341 000 euros. Il possède aussi une Audi RS 6 Avant d’une valeur de 136 500 euros. Un prix qu’il a aussi payé pour s’offrir un Range Rover Sport. Un montant de 102 430 euros a été nécessaire pour payer une Mercedes AMG GLE Coupe. Une passion qui coûte donc cher à Haaland (716 430 euros), qui a le salaire pour se faire plaisir. Quand on aime, on ne compte pas après tout…

