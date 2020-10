Mercato OL : Rudi Garcia réagit au coup de pression de Jean-Michel Aulas

Fin de trêve internationale et retour aux affaires courantes pour l'Olympique Lyonnais. À deux jours d'un déplacement périlleux sur la pelouse de La Meinau de Strasbourg, Rudi Garcia s'est présenté en conférence de presse pour évoquer ses troupes et la fin d'un mercato qui, cette année, s'est étiré jusqu'au 5 octobre. Le coach a forcément abordé le cas Memphis Depay, venu répondre aux questions de la presse juste avant lui, qui, malgré un pied et trois orteils à Barcelone, est finalement resté à Lyon, faute d'accord entre le Barça et l'OL. « C’est bien que ce soit le capitaine qui soit venu vers vous, vous avez pu entendre de sa bouche, ses déclarations, son état d’esprit. Tous les joueurs là maintenant n’auront pas l’esprit perturbé par ce mercato qui a été trop long. On peut démarrer et fort. » Par ces mots, RG a refermé la fenêtre des transferts estivale-automnale.

Un mercato lors duquel les Lyonnais ne sont pas restés inactifs, malgré une absence de participation aux coupes européennes. Lucas Paqueta (Milan, 20 M€) pour le secteur offensif, Mattia De Sciglio (Juventus, prêt), Djamel Benlamri (Al Shabab, libre) et Cenk Özkacar (Altay SK, 1,5 M€) pour la défense, Jullian Pollersbeck (Hambourg, 250k) pour jouer les doublures d'Anthony Lopes dans le but. Au registre des départs, l'OL s'est montré encore un peu plus agressif. Sont partis : Bertrand Traoré (Aston Villa, 18 M€), Jeff Reine-Adelaïde (Nice, prêt avec OA), Martin Terrier (Rennes, 12 M€), Amine Gouiri (Nice, 7 M€), Oumar Solet (RB Salzburg, 4,5 M€), Kenny Tete (Fulham, 3,2 M€), Fernando Marçal (Wolverhampton, 2 M€), Joachim Andersen (Fulham, prêt), Tatarusanu (Milan), Rafael (Besiktas), Anthony Racciopi et Pape Cheikh Diop (Dijon), ou encore Youssouf Koné (Elche, prêt).

Rudi Garcia juge les premiers pas de ses recrues et répond à son président

Mais, au final, peu de profils offensifs sont partis (Aouar et Depay sont finalement restés), alors qu'un autre est arrivé. De quoi créer un embouteillage aux avant-postes (Toko-Ekambi, Dembélé, Kadewere, Depay, Aouar, Paqueta) ? Pas un souci pour Rudi Garcia. « Tant mieux, il vaut mieux avoir des solutions, a répondu le coach olympiens. On a perdu Terrier et Traoré sur le plan offensif. On n’est pas plus nombreux, mais on a plus de joueurs offensifs techniques, tant mieux. J’aime ces joueurs de ballon. Comme Mattia De Sciglio, on le voit dès les premiers entrainements, c’est un joueur au-dessus techniquement, balle au pied. J’aime aussi ce que nous amène Djamel (Benlamri). Même s’il n’est pas prêt physiquement, il faut le remettre à niveau, c’est vraiment un guerrier, on a besoin de ça. Marçal était comme ça, Marcelo est comme ça. Bien jouer, c’est bien, mais avoir une faim collective pour récupérer le ballon, c’est aussi important».

Un petit bilan dressé par le coach, qui fait écho aux dernières paroles de Jean-Michel Aulas. Le président avait notamment déclaré, lors de la présentation de Lucas Paqueta à la presse, que l'OL disposait d'un « effectif redoutable », laissant entendre que les Olympiens n'avaient aucune excuse de ne pas bien figurer cette saison. Interrogé sur cette sortie médiatique, Rudi Garcia est allé dans le sens de son big boss. « J’ai entièrement confiance dans cet effectif, dans mes joueurs, je suis persuadé qu’on va gagner des matches, remonter le déficit. Jean-Michel Aulas a raison, ça fait partie de son rôle, on n’a pas attendu l’intervention du président pour se mettre la pression nous-mêmes, staff et joueurs, il faut qu’on réussisse à gagner des matches, dont le prochain, le plus important. » Des paroles qui devront être suivies d'actes dès ce dimanche, en terres alsaciennes.