Arsenal : Mikel Arteta menace de filmer les sorties de zone technique de ses concurrents

Malgré un succès précieux face à Everton (2-0), Mikel Arteta a quitté l’Emirates Stadium avec une certaine frustration. Après avoir été accroché par le Bayern Munich en Ligue des Champions (2-2), Arsenal a retrouvé le chemin de la victoire grâce à Ezri Konsa, buteur dès la 7e minute sur corner, puis Gabriel Magalhães, qui a fait le break à la 68e minute sur un centre de Ben White. Les Gunners profitent également du revers de Manchester City contre Aston Villa (2-1) pour rejoindre les Citizens en tête de la Premier League, avec 21 points après huit journées. Mais cette soirée positive a été marquée par la colère de l’entraîneur espagnol, averti d’un carton jaune à la 64e minute pour être sorti de sa zone technique.

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Après la rencontre, Arteta a dénoncé ce qu’il considère comme un manque de cohérence dans l’application du règlement et affirme avoir rassemblé des vidéos montrant d’autres entraîneurs dépasser régulièrement les limites de leur zone sans être sanctionnés. « Je vais installer des capteurs sur la ligne de touche ! Certains entraîneurs détiennent le record du championnat : 36 sorties de touche en 10 minutes… et aucun carton jaune ! Je vais donc tout enregistrer. J’ai maintenant une énorme quantité d’images. Si quelqu’un prétend ne pas avoir battu ce record, il le détiendra. On verra bien », a lancé le technicien d’Arsenal. Une sortie musclée qui témoigne de son agacement face à des décisions arbitrales qu’il juge inégales, malgré la bonne opération réalisée par son équipe au classement.