Fenerbahçe se positionne pour Ismaïla Sarr

Ismaïla Sarr risque de connaître une fin de mercato animée. Auteur d’une grosse saison avec Crystal Palace (21 buts et deux passes décisives en 45 matchs), l’international sénégalais de 28 ans a attiré l’attention de plusieurs clubs. Selon nos informations, Fenerbahçe est récemment venu aux renseignements pour connaître les conditions d’une éventuelle opération, mais rien de concret n’a encore été engagé. Manchester United apprécie également beaucoup le profil de Sarr. Les Red Devils doivent toutefois dégraisser leur secteur offensif avant de pouvoir éventuellement avancer sur ce dossier. Reste désormais à voir si les dirigeants mancuniens décideront de passer concrètement à l’action.

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Un éventuel transfert s’annonce dans tous les cas très coûteux. Crystal Palace n’a aucune intention de brader Sarr et devrait se montrer particulièrement gourmand après sa grosse saison. Les Eagles peuvent notamment s’appuyer sur les récentes ventes de joueurs offensifs en Premier League, à l’image de Bryan Mbeumo (Man Utd), Yoane Wissa (Newcastle) ou encore Morgan Rogers (Chelsea), pour fixer leurs exigences. Fenerbahçe a donc pris la température, Manchester United reste une piste à surveiller, mais aucun des deux clubs n’a pour le moment réellement avancé.