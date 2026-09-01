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Officiel Ligue 2

Thomas Robinet a signé à temps au FC Nantes

Par Maxime Barbaud
Thomas Robinet lors de ses années sochaliennes @Maxppp

Courtisé depuis quelques jours par le FC Nantes, Thomas Robinet (30 ans) a bel et bien rejoint les Canaris. L’attaquant quitte Dunkerque contre une indemnité d’environ 1,5 M€ pour filer chez les Canaris

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«Le FC Nantes est tombé d’accord avec l’USL Dunkerque pour s’attacher les services de l’attaquant nordiste pour une durée de 2 ans plus une année avec option», informe le communiqué de l’actuelle lanterne rouge de Ligue 2.

Pub. le - MAJ le
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