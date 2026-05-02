Le Bayern Munich avance sur une grosse recrue

L’été approche et le Bayern Munich veut déjà entamer son mercato estival. Par ailleurs, une priorité est dans les esprits de la formation allemande ces derniers jours : Anthony Gordon. L’ailier de 25 ans — actuellement sous la tunique de Newcastle — est considéré comme la cible principale du club bavarois. Selon les informations de BILD, des premiers échanges ont déjà eu lieu. L’agent du joueur s’est même rendu à Munich pour engager quelques discussions.

La suite après cette publicité

Cependant, le prix fixé par la direction des Magpies constitue un obstacle… et il est plutôt conséquent. Le club de Premier League réclame environ 86 M€, une somme jugée trop élevée par le Bayern. De plus, au-delà de l’aspect financier, des doutes existent également sur le plan sportif. L’Anglais devrait se faire une place dans une panoplie d’individualités remarquables en Bavière. Reste à savoir si les Allemands poursuivront leurs efforts dans ce dossier.