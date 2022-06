Florentino Pérez balance ses vérités sur la guerre entre le PSG et le Real Madrid

L'interview de Florentino Pérez dans l'émission El Chiringuito de Jugones fait déjà le tour du monde. Le président du Real Madrid a notamment chargé Kylian Mbappé, et a expliqué ne pas avoir apprécié le changement d'attitude du bonhomme, ni l'intervention d'Emmanuel Macron dans ce dossier. En revanche, lorsqu'il s'est exprimé sur le Paris Saint-Germain, le boss du Real Madrid a été un peu plus calme et posé. Et ce alors que ces derniers mois, la relation entre les deux clubs a volé en éclats.

« Est-ce qu'éliminer le PSG nous provoque plus de sensations ? Non, nous, nous voulons gagner la Ligue des Champions. Le PSG, ce n'est pas un club ennemi. Ni Chelsea, ni City, ce ne sont pas les ennemis. Tous les clubs qui jouent contre nous sont nos amis, on s'entend bien avec tout le monde », a-t-il lancé, tenant donc à calmer le jeu, alors que les dirigeants parisiens s'en étaient déjà publiquement pris à lui.

Il n'en veut pas au PSG pour Tchouaméni

Tout comme il n'a pas voulu accuser le PSG d'avoir fait monter les enchères pour Tchouaméni : « ça arrive beaucoup, quand il faut signer des joueurs ce n'est pas facile, on parle, il y a plusieurs clubs, que je sache il y avait donc le PSG, Liverpool et nous ». Il faut dire que pour beaucoup d'observateurs, le PSG a provoqué la flambée du prix de l'ancien Monégasque, parti pour environ 100 millions d'euros en incluant les bonus.

Interrogé sur les clubs-état, qui font tant parler de l'autre côté des Pyrénées, Pérez a aussi été assez bref. « Quand on joue contre une équipe, on ne pense pas à son propriétaire », a-t-il répliqué, affirmant qu'il aborde les rencontres face au PSG ou City comme n'importe quel autre match. Alors, sincère ou pas le Florentino ?