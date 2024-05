Barça : Xavi avait Robert Lewandowski dans le collimateur

Après trois ans passés sur le banc du Barça, Xavi ne sera plus l’entraîneur de l’équipe catalane l’an prochain. Or, les résultats sportifs en deçà des objectifs fixés en début de saison ne sont pas les seules raisons de son licenciement. Selon le quotidien catalan Sport, la relation entre Xavi et Robert Lewandowski n’était pas au beau fixe. Comme de nombreux joueurs (Marcos Alonso, Oriol Romeu, Joao Félix et Vítor Roque), l’attaquant faisait partie des indésirables de Xavi pour la saison prochaine.

Xavi et son staff voulaient un numéro 9 avec un profil différent, plus jeune et surtout plus mobile. Sa relation avec les jeunes était également remise en cause. Toujours selon le journal catalan, Xavi reprochait au Polonais de ne pas faire preuve d’assez d’empathie. Le choix d’Hansi Flick comme successeur de Xavi a été dirigé dans ce sens, notamment parce que l’entraîneur allemand connaît bien Lewandowski. L’attaquant n’a jamais été aussi performant que lorsqu’il était sous les ordres d’Hansi Flick au Bayern.