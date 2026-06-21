CdM 2026 : l’Iran pousse un nouveau coup de gueule contre l’organisation

Avant d’affronter la Belgique pour son deuxième match à la Coupe du Monde 2026 (ce dimanche à 21h), l’Iran commence à perdre ses nerfs et a décidé de pousser un nouveau coup de gueule face à l’organisation du tournoi. Tenue en échec par la Nouvelle-Zélande lors de son entrée en lice, la Team Melli dénonce encore les conditions qui lui sont imposées par les autorités américaines. Instalée au Mexique, la sélection n’a pas obtenu de visas pour certains membres de son staff et conteste donc les restrictions liées à ses déplacements. Hier, le sélectionneur, Amir Ghalenoei, a d’ailleurs exprimer son mécontentement… et ses propos ne vont pas certainement pas tomber dans l’oreille d’un sourd.

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« Nous avions besoin de passer vingt-quatre heures aux États-Unis pour préparer notre match, on nous a donné seulement seize heures et nous n’avons pas pu finir notre entraînement. Cela rend les choses plus difficiles pour nous » a-t-il indiqué. D’après le technicien, son équipe ne bénéficie pas du même traitement que les autres nations présentes. « Toutes les équipes devraient être respectées de la même façon. Cela nuit à l’esprit du football, c’est quelque chose qui n’est pas convenable dans le cadre d’un Mondial. Ça nous affecte mentalement. Je sais que la FIFA fait de son mieux, mais ça ne veut pas dire qu’ils réussissent. C’est une injustice contre l’Iran et on espère que ces actes prendront fin ».